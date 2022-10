Amy Perez viral ang bardagulan sa reporter

Hindi nakapagpigil ng tawa ang DZMM Teleradyo anchors na sina Jeff Canoy, Amy Perez, at Johnson Manabat habang nag live reporting si Lyza Aquino.

Ibinahagi ni Lyza ang video clip ng “Sakto” episode kung saan mistulang isang doktor ang porma niya habang nagre-report siya sa kahabaan ng EDSA.

“Tita Lyza, anong oras ulit ang consultation?” banat ni Johnson mula sa studio.

“At bibigyan mo kaagad ng solusyon ‘yung kanilang problema no, Dok?” sabi naman ni Tyang Amy na tawang-tawa rin.

Kita sa reaksyon ni Lyza ang pagkalito ngunit the show must go on para sa reporter. Hindi agad na-gets ni Lyza kung bakit sila tumatawa kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-report.

Tuwang tuwa rin ang netizens sa biruan ng mga mamamahayag. Sey nila, sobrang good vibes ang tatlong hosts, pati na rin si Lyza.

“Kala ko sa It’s Showtime lang may ganitong bardagulan,” comment ni @sweetdragamenator.

“Ang aga kanina habang nagbibihis ako grabe tawa ko… Nakakahawa mukha ni Sir Johnson,” sey naman ni @iamfreddimaro.

Ginanahan din ang netizens sumubaybay ng balita dahil sa good vibes na hatid ng mga reporters. “Need ko na uli talaga magbukas ng TV ng maaga..” sabi ng isa.

Mapapanood ang “Sakto” sa DZMM Teleradyo mula 6 AM to 7 AM sa livestreaaming ng iWantTFC o DZMM TeleRadyo Facebook page at YouTube channel. (Rb Sermino)