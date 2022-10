Alden pinakamayamang aktor sa Pinas

Ayaw paaawat sa pagyaman ng Pambansang Bae, na binansagan ding Asia’s Multimedia Star, na si Alden Richards, ha!

Imagine, sobrang sakalam na naman ang negosyo na pinasok niya.

Mismong ang ama niyang si Richard Faulkerson, Sr., o kilala bilang Daddy Bae, ang nagbahagi ng balita sa Twitter, Instagram. Na nasa real estate property business na raw ang kanyang anak, na may build and sell housing business na ito.

Nagposte ng larawan si Daddy Bae na kuha sa site ng tinatayong bahay.

Makikita ang malaking tarp ng housing project na nasa likod ng aktor. Nakasulat ang MXP Builders na siyang gagawa ng bahay at ang bold letter na OWNER, na nakasulat ang pangalan na Richard Reyes Faulkerson, Jr.

Mababasa rin sa tarp na noong August pa nagsimula ang construction ng property.

Base sa graphic, may dalawang palapag ang bahay na modern design. Sa Binan itinatayo ang property na may lot area na 146sqm at floor area na 160sqm.

“Let us support him on his another business venture. He is into build and sell also mga kapatid,” sabi ni Daddy Bae.

Masuwerte ang mapapangasawa ni Alden, dahil siguradong ang aktor na ang pinakamayamang aktor sa ngayon sa Pilipinas.

‘Lodi ng mga kabataan’ Donny pinuri sa ‘Christian Leadership’ diploma

Lalong naging ‘lodi’ at inspirasyon ng mga kabataan si Donny Pangilinan, nang magtapos siya ng kolehiyo, kasama ang dalawang kapatid.

Pinagmalaki ni Donny ang mahalagang achievement niya sa buhay, ang magkaroon ng college diploma. Sa Instagram ay makikitang nakasuot ng toga ang aktor habang yakap ang mga kapatid na sina Ella at Hannah na nagtapos din.

Sa Christian international school, College for Global Deployment nagtapos ng Bachelor of Ministry in Christian Leadership si Donny. Ang eskuwelahan ay nakabase sa Washington D.C., USA.

Sa parehong post, kinuwento ni Donny na pinagsikapan nilang magkakapatid na mag-aral sa loob ng dalawang taong pandemya dulot ng Covid-19.

Walang dudang isang academic dedicated student si Donny dahil sa gitna ng kanyang busy schedules sa paga-artista, at mga walang tulog na mga gabi, nagawa nyang tapusin ang kanyang kurso.

Pinasalamatan ni Donny ang kanyang mga magulang na sina Anthony Pangilinan, Maricel Laxa sa walang sawang pagpapaalala sa kanilang magkakapatid na gawin ang kanilang mga module, paper work.

Isang simpleng seremonya ginawa ang graduation nina Donny at mga kapatid, habang nasa bansa ang isa sa mga direktor ng school na si Dr. Cindy Romine.

Pinagmalaki ni Maricel ang mga anak sa kanyang Instagram.

John Herrera hindi bahagi ng Dior

Hindi raw isa sa mga designer ng Dior para sa Spring 2023 ready to wear collection ang London based Pinoy Designer na si John Herrera, ayon sa kanyang kaibigan, at assistant designer dito sa Pinas na si La Effe.

Tumawag sa amin si Effe para linawin ang aming panulat kamakailan lang tungkol kay John at sa kanyang pagiging bahagi ng Dior, kung saan hinugot namin sa Instagram post niya ang pinoste niyang design.

Ang isa ay photo ng inirampang skirt ng Dior at sa kabilang frame ay ang dress na may parehong design.

Nagkausap sina Effe at John matapos mabasa ng huli ang aming article dito sa Abante. Ayon kay Effe, pareho ng design ang inilabas ng Dior at ni John, kaya nagposte ang kaibigan niya para ipakita ang pagkakaparehas nito.

May anggulong posibleng ginaya ng Dior ang design ni John, pero hindi ito masasabing kinopya lalo’t wala naman daw copyright ang anumang designs branded man o hindi.

Kinuwento pa ni Effe na June 2022 lumabas ang design ni John sa Lifestyle Asia na si Heart ang nagsuot at cover ng magazine.

Kamakailan lang naglabas ng collection ang Dior, at katulad ito ng design ni John.

Ayon kay Effe, 2015 pa niluluto ang design na ito ni John, noong nasa Pilipinas pa siya. Sa isa sa mga post ng Pinoy designer, pinangalanan niyang “Belona” ang kanyang creation sa isang black skirt.

Makikita sa mga naunang post ni John sa kanyang IG, na March pa niya pinapakita ang mga ginawang damit.