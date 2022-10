90% plaka ng motor tapos sa 2023! Paano gagawin ni LTO Chief Guadiz?

Natigil ang paglalabas ng plaka ng motor nang magpasya ang DOTr at LTO na pag-isahin ang disenyo ng plaka, at ipagawa sa labas na supplier. Pinalala eto nang pumasa ang batas RA 11235 kung saan binago ang disenyo ng plaka at ginawang dalawa (harap at likod) ang plaka ng mga two-wheels.

Dahil diyan, umabot sa 18-19 milyon na plaka ang naging backlog ng LTO. Kaya naman naging karaniwan na ang mga motor na walang plaka na gumagala sa mga lansangan.

Bago natapos ang administrasyon ni Pres Duterte, iniulat ni dating LTO Chief Edgar Galvante na nakapaglabas lamang sila ng 7 milyon na plaka. Kaya may 11 milyon backlog na plaka ang minana ng bagong LTO Chief Teofilo Guadiz III.

Nitong nakaraang linggo, nagsabi si LTO Chief Guadiz na target niyang mailabas ang 90% ng mga backlog sa plaka ng motorsiklo hanggang Disyembre 31, 2023. Pinapatakbo na nila ang plate-making machine hanggang Sabado para tumaas ang produksyon ng plaka.

Kung inyong matatandaan, may dalawang robot plate-making machine ang LTO. Isa para sa mga kotse, at isa para sa motorsiklo.

Sa ating pagkakaalam, ang isang robot plate-making machine ng motor ay may kapasidad na 450 plaka kada oras, katumbas ng 158,400 kada buwan sa dalawang shift na 16 oras araw-araw. Kung isang makina lang ang gagawa ng 11 milyon plaka, ilang taon kaya eto matatapos?

Kaya naman humingi ng P6.8 bilyon budget ang LTO mula sa DBM; kasama rito ang pambili ng karagdagang plate-making robot ngayong Disyembre. Ang isang plate-making robot ay nagkakahalaga ng ₱84 million. Pero P4.7 bilyon lamang ang inilaan ng DBM.

Marami diyan ang nag-tatanong bakit humihingi ng pera ang LTO para makagawa ng plaka? Hindi ba binayaran na ng mga motorista ang kanilang mga plaka?

Ilang ulit na etong sinagot ng dating LTO Chief Edgar Galvante at dating DOTr spokesperson Goddes Libiran. Lahat ng koleksyon ng LTO mula sa motorista – yung mga bayad sa multa, lisensiya, plaka, rehistro, atbp – diretso lahat yan sa kaban ng bayan o National Treasury, hanggang sa huling sentimo. Walang natitira.

Para sa panggastos sa operasyon ng LTO, kailangan etong humingi ng budget pamamagitan ng taunang GAA (General Appropriations Act). At ang national budget ay hawak ng DBM, ang namamahala sa kaban ng bayan.

Kaya humihingi ng budget ang LTO para madagdagan ang produksyon ng pagawaan ng plaka. Kung ang pangako ni Asec Guadiz ay tapusin ang backlog sa loob ng 14 buwan (hanggang Disyembre 2023), sa ating pagtantiya ay kakailanganin niya ng 5 plate-making robot.

Kung hindi mangyayari eto, ang alternatibong paraan ay kumontrata ng private suppliers na gagawa para sa kanila. Gagawa ang LTO ng bidding at ibibigay sa mananalong supplier ang kontrata sa paggawa ng plaka.

Pero hindi ba pabalik iyan sa naging problemadong sistema? Ganyan ang ginawa noong una ng DOTr at LTO. Kaya lang sinabi ng COA (Commission on Audit) na depektibo ang kontrata; pinakansela ang kontrata at pinabawi ang paunang bayad. Gusto ba nating gawin ulit ‘yon?