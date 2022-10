Young, Hawks dinagit Bucks

WALANG Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee, dinomina ni Trae Young ng Atlanta ang laro at dinagit ng Hawks ang Bucks 118-109 sa 77th National Basketball Association nitong Sabado sa Abu Dhabi, UAE.

Sa first half lang, naghulog na ng pitong 3-pointers si Young bago tumapos ng 31 points, namigay pa ng 6 assists.

Dismayado ang fans na nanood sa Etihad Arena dahil sa pangalawang laro hindi ginamit si Antetokounmpo.

“He’s played a lot this summer with the Greek national team and played internationally all over the world and he carries a big load,” esplika ni Milwaukee coach MIke Budenholzer. “So it’s our job to be the bad guys and we have to try and keep him healthy and in a good place for a long, long season.”

Pagkatapos ng 123-113 win din ng Atlanta noong Huwebes nang magsumite si Antetokounmpo ng 19 points, inamin ng Greek Freak na kinalawang siya.

Absent din sa Hawks si Dejounte Murray na naglista ng team-highs 25 points, 8 rebounds at 9 dimes sa unang laro. (Vladi Eduarte)