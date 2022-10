Secretary balik-rampa

ATAT na ang mga tagahanga ni Secretary na makita siya muling pumarada sa pista.

Kaya magandang balita sa kanila ang paghayag ng connections ng kabayo sa pagsali nito sa 2022 Philracom (Philippine Racing Commission) 1st Leg Juvenile Stakes Race sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite sa Oktubre 22.

May distansyang 1,300-meter, ang mga makakalaban ni Secreyary ay sina Istulen Ola, Jaguar, Love Radio, Rendevouz, Rocking Bell, Rough Cut at Sonic Clay na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year Jessie Guce.

Rerendahan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Secretary na asintang masilo ang panalo sa karerang nakalaan ang P1.8M papremyo na ikakalat sa unang anim na mga kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng magkakampeon ang tumataginting na P1.080M. May P360K ang segunda at P180K ang tersera.

Mag-uuwi rin ng P90K ang pang-apat, P54K ang panlima at P36K ang ang-anim sa event na suportado ng Philracom. (Elech Dawa)