Saso palaban pa sa korona

KUMAKASA pa para sa kampeonato si Yuka Saso ng Japan patungo sa fourth at final round ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 28 $1.8M (P106M) Mediheal Championship sa Linggo (Lunes sa ‘Pinas) sa The Saticoy Club sa Somis, California.

Bumira ang Philippine-born Fil-Japanese ng four-under par 68 sa penultimate stage nitong Sabado para sa 8-under 208 totak kasama ang unang dalawang araw na tig-70, at humanay sa tatlol para sa pang-anim na puwesto.

Iwan lang ang Japanese at ICTSI (International Container Terrminal Services, Inc.) pro ng anim na palo kay solo leader ng Jodi Ewart Shadoff ng England na may 202 sa pangalawang sunod na araw nitong 69.

Abante lang siya ng apat na kay Paula Reto ng Africa (69). Sumablay sa cut ang pambato ng ‘Pinas at kakuwadra ni Saso sa ICTSI na si Bianca Isabel Pagdanganan. (Ramil Cruz)