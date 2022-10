Pulis timbog sa P13M shabu

Arestado ng pinagsanib na tauhan ng Philippine National Police (PNP), National Capital Region Police Office (NCRPO) Manila Police District (MPD) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang isa nilang kabaro matapos makumpiska rito ang mahigit P13 milyon na halaga ng hinihinalang shabu sa Quiapo, Maynila kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ng mga awtoridad ang suspek na si P/MSg. Rodolfo Mayo Jr., 48-anyos, may asawa, residente ng Manggang Marikit, Guimba, Nueva Ecija at miyembro ng Special Operations Unit (SOU), National Capital Region (NCR), PNP Drug Enforcement Group (PDEG).

Dinakip ito sa isinagawang hot pursuit operation ng magkakasanib na puwersa ng pulisya at PDEA sa Quezon Bridge sa Quezon Blvd., Quiapo, Maynila bandang alas-2:30 ng madaling-araw.

Nag-ugat ang nasabing operasyon laban kay Mayo matapos na maaresto si Rey Atadero y Saligumba, alyas ‘Mario’ sa No. 1472 Jose Abad Santos St. Tondo, Maynila noong Oktubre 8.

Nadiskubre ang pagkakasangkot ni Mayo sa ilegal na bentahan ng shabu dahil sa ilang dokumento na natagpuan sa opisina ng Wealth & Personal Development Lending Inc. sa nasabing lugar.

Nakuha sa sasakyan nito na kulay silver na Montero Sport na may plate number WIW 994 ang nasa dalawang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P13.6 milyon, PNP ID at PDEG ID, 1 Beretta 9MM na may serial number N49488Z at iba’t ibang bank account.

Iniimbestigahan na ng pulisya kung saan nagmumula ang isinusuplay na shabu ng suspek. Sasampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)