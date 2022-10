Pag-amiyenda sa Konstitusyon

Parang kailan lang may mga nagtutulak na kailangan nang amyendahan ang ating Konstitusyon. At kung kami ang tatanungin, napapanahon na talaga na amiyendahan ito.

Unang una, nakikita natin ang pangangailangan na maamiyendahan ang Konstitusyon partikular ang mga economic provision nito para matulungan si Pangulong Marcos na maibangon ang bansa. Dahil nga panahon na ng globalization, marami nang nilalaman ang Konstitusyon na hindi na akma tulad na lamang ng protectionist o inward-looking policy noon.

Magmula pa noong panahon nina dating Pangulong Arroyo at yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino, itinuturing nang isang “rising star” ang Pilipinas pero sa kabila nito hirap pa rin tayong makalikom ng sapat na investments dahil sa protectionist policy natin.

Base nga sa latest report ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ang foreign direct investments (FDIs) dito sa bansa ay bumagsak sa 13-month low noong buwan ng Hunyo dahil mas kumonti ang mga investments. Naitala ang FDI net inflows sa $471 milyon noong June at ito ay 51.5% na mas mababa kumpara sa $971 milyon noong June 2021.

Bakit nga ba hindi natin makamit ang target nating mga investments? Posibleng ito’y dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natin pinapayagan ang total ownership ng mga dayuhan sa kanilang pamumuhunan. Nakasaad po kasi sa ating Saligang Batas na hanggang 40% lamang ang ownership na pinapayagan sa mga dayuhang mamumuhunan at siyempre pag ikaw ang mamumuhunan medyo mag-iisip ka muna bakit ganun kaya ang iba po ay tumitingin na lamang sa ibang mas maluluwag na bansa.

Kapag 40% lang ang hawak mo sa isang negosyo, wala ka gaanong say o kontrol sa pagpapatakbo nito. Eh sino ba ang maglalagak ng napalaking puhunan kung wala naman siyang malaking papel sa pagpapalakad nito. Kung baga, ibigay mo lang ang puhunan mo pero bahala kami kung paano papatakbuhin ang negosyo at kung paano namin didiskartehan ang ipinundar mong salapi.

Napakahalaga po ang pagpasok ng mga investment dahil mangangahulugan ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. At kapag mas marami ang may trabaho, mas masigla ang ekonomiya.

Bukod sa dagdag na trabaho, ang mga bagong investments po sa bansa ay naghahatid din ng technology transfer. Iyong mga kababayan nating nagtatrabaho sa kanila, maraming natututunan lalo na sa mga bagay-bagay na wala pa tayong kaalaman. At makakabuti iyon para sa ating lahat, sa kabuuan.

Kapag marami pong investments, mga bagong negosyo ay magkakadugtong na ang epekto nito. Una, bibili ng lupain o properties nila dito sa bansa tapos magpapatayo ng building at kukuha ng mga manggagawa. Sa construction pa lamang ay nag-uumpisa na ang pagbibigay ng trabaho at oportunidad, andiyan na iyong mga nagtatayo ng karinderya sa paligid at mga sari-sari store para sa pangangailangan ng mga manggagawa. At kapag operational na ang negosyo, marami na pong kawing-kawing na oportunidad na kumita ang mga kababayan nating nasa paligid ng bagong negosyo—mula sa mga kukuhaning empleyado at mga boarding houses, condo at iba pang puwedeng makinabang.

Hanggang sa palengke umaabot ang dagdag-kita. Pati trasportasyon kumikita din mula sa jeepneys, bus hanggang tricycle at pedicabs dahil sila ang sasakyan ng mga empleyado papunta sa mga trabaho.

Kaya po mahalaga na po ang pagbago sa ating Konstitusyon, pagsabayin na ang economic at political reforms. Pero ang gusto po natin ay Constitutional Convention (Con-Con) at hindi Constituent Assembly (Con-Ass).

Naniniwala po kaming ang Con-Con ang daan para mabago natin nang maayos ang Konstitusyon. Dahil kung idadaan ito sa paraan ng Con-Ass ay wala ring mangyayari. Bakit kanyo? Sa ilalim ng Con-Ass, iko-convene po ang Kongreso at ang mga senador at kongresista ang uupo para pag-aralan ang mga gagawing pagbabago.

The Con-Ass route is not likely to get from Point A to Point B, given that this available process for Charter Change is likely to be sidetracked by the expectedly protracted national debate on whether the 1987 Constitution actually requires senators and House members to vote separately or jointly on proposed constitutional amendments and/or revisions. Dito pa lamang po sa isyung ito ay katakut-takot na debate ang malamang na mangyari.

At sa Con-Ass, lugi ang taong bayan. Bakit kaniyo, kasi binoto natin ang mga senador at kongresista para gumawa ng mga batas. Kung hahatiin pa natin ang oras nila sa paggawa ng batas at pagtalakay sa pagamyenda ng Konstitusyon papano pa nila matututukan ang mga priority bill sa Kongreso.

Ang maaaring maging sistema para rito, halimbawa sa umaga kanilang tututukan ang paggawa ng mga batas at sa hapon naman ang pagamyenda sa Konstitusyon. Pwede rin na alternate weekly ang kanilang gagawin sa paggawa ng batas at pagamyenda sa Konstitusyon o alternate na araw. Kaya kakapusin talaga sila sa oras sa pagtatalakay ng mga mahalagang bills hanggang matapos nila ang pag-aaral ng mga dapat baguhin sa ating Saligang Batas.

Naniniwala po ako na mas maige ang Con-Con at kung maaari ay umpisahan na natin sa Disyembre 2023. Sa atin pong House Bill (HB) 4926 o “Constitutional Convention Act” iminungkahi po natin ang Con-Con kung saan magkakaroon ng isang delegado ang bawat legislative district sa bansa. Sa ngayon ay mayroon tayong 243 congressional districts.

Nakasaad din sa ating HB 4926 na, “There shall be an election of delegates to a Con-Con simultaneous with the holding of the next Barangay/SK or National Elections. The Comelec shall within thirty (30) days from the enactment of this Act, promulgate the rules and regulations necessary for the elections of the delegates to the Convention.”

Ang mga mahahalal o mapipiling delegadong ito ang magkakaroon ng tungkuling pag-aralan ang mga aamiyendahan at babaguhin sa ating 35-year-old Charter.

Sa ilalim din ng ating panukala, ang mga magiging delegado ang titiyak na anumang mga rebisyon ang kanilang mabuo na isusumite sa taumbayan para sa ratipikasyon ay kailangang nakaangkla sa: principles of democracy— separation of power, autonomy and self-determination of the regions, social justice, human rights, good governance and public accountability.

Lahat ng mahahalal bilang Con-Con delegate ay hindi puwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa unang halalan na isaagawa matapos ratipikahan ang Konstitusyon. Hindi rin sila puwedeng mai-appoint sa anumang posisyon sa loob ng isang taon.

Sa loob ng 30 araw matapos silang manumpa sa puwesto, kailangang makumpleto ng mga delegado ang rules ng Con-Con. Wala ring ekstensyon sa kanilang termino at kailangan nilang maisumite ang mga rebisyon sa loob ng 2 taon matapos mabuo ang rules. Kung may mamatay na delegado, hindi sila papalitan upang hindi maantala ang trabaho.

Ngayon pa lamang isulong na natin itong pag-amiyenda sa Konstitusyon para mas makasabay ang Pilipinas sa makabagong takbo ng panahon. Sa mga nagdaang administrasyon, laging nakukulayan ang pag-amiyendang ito sa pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo dahil kadalasang patapos na ang termino ng administrasyon.

Pero ngayon po ay nag-uumpisa pa lamang ang ating gobyerno. Walang dapat maging kulay. Wala itong hidden agenda. Sa halip ang agenda nito ay para sa ikabubuti ng ating bansa para makasulong na tayo sa progreso. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, kelan pa?