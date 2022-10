P29B inayuda sa unang 100 araw ng Marcos admin

Tinatayang nasa P29.5 bilyon ang naipalabas na pondo ng Department of Budget and Management (DBM) para sa iba’t ibang serbisyo at tulong sa mamamayan sa loob ng 100 araw ng Marcos administration.

Sa ipinalabas na pahayag ng DBM, bahagi ng nabanggit na pondo ay ibinigay sa mga magsasaka na naapektuhan ng Rice Tariffication Law, mga sektor na naapektuhan ng mataas na inflation, tulong sa mga mananakay at benepisyo sa mga health worker.

Kasama rin sa mga nabigyan ng tulong ay mga biktima ng kalamidad, gaya ng bagyo at lindol.

“The DBM made significant strides in supporting the current government’s plans, programs and projects in its first 100 days and much more will be done as it looks forward in funding a budget that is responsive to every need of every Filipino,” anang DBM.

Kabilang sa naisyuhan ng Notice of Cash Allocation ay ang Department of Agriculture (P8,053,474,140) bilang subsidiya sa mga magsasaka na naapektuhan ng Rice Tariffication Law.

Naglabas din ng Special Allotment Release Order (SARO) sa Department of Social Welfare and Development na nagkakahalaga ng mahigit P4.1 bilyon para matugunan ang epekto ng inflation sa mga pinakamahihirap na mamamayan, at P2 bil­yon para magamit sa mga nangangailangan sa panahon ng crisis situation.

Nag-isyu rin ang DBM ng SARO na nagkakaha­laga ng P1.5 bilyon bilang tulong para sa mga na­ging biktima ng bagyong Odette sa mga rehiyon 6, 7, 10 at 13.

Nasa P1.4 bilyon din ang inilabas para pondohan ang Service Contractin­g Program ng Department of Transportation hanggang December 2022 o ang ‘libreng sakay’ sa EDSA Bus Carousel Route.

Pinakahuling ipinalabas na pondo ng DBM ay ang P1.04 bilyon sa Department of Health para bayaran ang Special Risk Allowance ng health workers, bukod pa sa P11.5 bilyon para sa allowance at health emergency claims ng mahigit 1.6 milyong healthcare at non-healthcare workers na nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong mga ospital. (Aileen Taliping)