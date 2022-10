Nanay ni young actress kinamumuhian ng staff

Naku, imbyerna ang mga nasa upper ng isang production ng bagong tine-tape na drama ng isang network sa nanay ng isang young actress.

May history na rin ang nanay ni young actress ng pagiging character nito. Pero ngayon, hindi na ang nanay ang kasama ni young actress sa taping, ang tatay na niya na mas okay raw at mas matinong kausap.

Kaso, may naging scene ang young actress na kinailangan ng bonggang effects. The following day, sumama raw ang pakiramdam ni young actress dahil ang chika ng nanay, may allergy raw ang young actress sa effect na ginamit. Nagsabi ang nanay na mali-late ang anak sa taping na pinagbigyan naman.

Pero ang ikinaloka ng mga taga-production, ang ginawang pakikipag-usap ng nanay ni young actress. Halos bumula raw ang bibig nito at kung ano-ano ang binitawang salita sa isa sa production.

Galit na binabaan na lang daw ng phone ng taga-production ang ina ng young actress. Una, hindi raw para siya pagsasalitaan ng kung ano-ano. Pangalawa, walang dahilan para isisi sa kanila kung nagka-allergy man ang anak dahil kung alam naman pala ni young actress at ng Tatay na kasama nito, dapat ay nag-inform nga naman sila.

Nag-sorry naman daw ang tatay ni young actress sa ginawa ng asawa. Pero feeling ng nasa production, baka kailangan daw magpa-consult sa specialist ng nanay ni young actress para ma-address ang tila issue nito, huh!

Baka raw kasi ending, ang relasyon ng anak sa mga co-workers nito ang maapektuhan dahil sa attitude ng nanay.

***

Rayver pasado sa mga magulang ni Julie

Gentleman talaga si Rayver Cruz. Ito ang isa sa nagustuhan ng mga magulang ng Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose sa actor.

At chika nga ng source namin, kung dati raw talaga, talagang nai-screen ng mabuti ng magulang ni Julie ang mga umaaligid dito o nanliligaw, parang ngayon lang daw talaga na okay sa parents ni Julie na niligawan ni Rayver ang anak nila. At siyempre, hindi man sila diretsahan pang umaamin, very obvious naman na sila na.

So, wala raw problema ngayon sa mga magulang ni Julie. May tiwala raw ang mga ito kay Rayver at nakikita raw nila na maganda ang naging pagpapalaki kay Rayver ng nanay niya.

Taray ha!

Since may mga kuwento rin sa amin talaga na nakakarating dati kung gaano kahigpit at hindi okay sa parents ni Julie ang ibang na-link dito o nagpapalipad hangin, talagang ibang-iba with Rayver.

So siguro nga, iba talaga ang pakiramdam ng magulang. Knows nila kung sincere ang intensiyon ng lalaki sa anak nila. At walang-duda, pasadong-pasado si Rayver sa magulang ni Julie.