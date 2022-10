Nais humingi ng suporta sa ‘di pa nakikitang biological father

Magandang araw, Mga Kakampi!

Noong ako’y nag-aaral pa ng Law, lalong-lalo na ng Civil Code, sobrang dami ng konsepto na pinag-uusapan at pinapa-recite sa amin.

Isa doon ay iyong tinatawag sa batas sa suporta. Suporta sa mga anak natin, suporta ng mga anak natin sa atin bilang magulang, at suporta ng mag-asawa. Iyan ang iba’t ibang klase ng suporta na kinikilala sa ating batas ukol sa pamilya.

Bago naputol ang ating Free Legal Helpdesk noong panahon ng kampanya, napakaraming tanong ukol sa sustento ang natanggap natin. Nitong mga nakaraang araw, napansin ko rin na muling dumagsa ang mga tanong ukol dito.

Kaya nagpasya tayong sagutin sa ating programa ang ilan sa mga tanong ukol sa suporta kasama si Atty. Pingki Bartolome-Bernabe, na kilala ring tumutulong sa ating kababayan ukol sa problemang may kinalaman sa pamilya.

Isa sa mga nakausap natin sa programa ay itago namin sa pangalang Miss A. isang 20-anyos na college student na nais humingi ng sustento sa kanyang biological father na hindi pa niya nakausap o nakita kahit kailan ngunit nakalagay ang pangalan sa kanyang birth certificate.

Ayon kay Miss A., hindi nagbigay ng kahit anong sustento ang kanyang biological dad mula noong siya’y isilang. Gusto lang niyang humingi ng sustento dahil nahihirapan na ang kanyang ina at stepfather sa gastusin sa bahay, lalo na sa kanyang pag-aaral.

Nag-aalala rin si Miss A na baka hindi na siya maaaring humingi ng sustento dahil 20 anyos na siya.

-ooo-

Miss A. puwede kayong humingi ng suporta sa inyong biological father. Klaro naman sa batas na hindi lang legitimate children ang saklaw ng maaaring bigyan ng suporta kundi pati iyong tinatawag nating illegitimate na mga anak.

Sa Article 195 ng ating Civil Code, nakasaad dito na dapat bigyan ng suporta ang mga illegitimate children. Malinaw din sa batas na

kahit kayo’y nasa tamang edad na, puwede pa rin kayong humingi ng suporta para sa inyong pag-aaral.

Sa Article 194 ng ating Civil Code, saklaw ng sustento ang lahat ng inyong pangangailangan para kayo’y mabuhay kahit kayo’y nasa “age of majority” na, kabilang dito ang tinatawag na sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education at transportation.

Ang halaga ng makukuha mong sustento ay nakadepende sa dalawang bagay – nakabatay ito sa inyong pangangailangan at sa pinansiyal na kakayahan o kinikita ng dapat magbigay ng suporta.

-ooo-

Good evening po sir. Tanong ko lang po if hindi nakapagbigay ng tama iyong father ng mga anak ko. Ano po ba ang dapat ikaso sa kanya?

Ayon kay Atty. Pingki, dalawang bagay ang puwedeng ikaso. Isa dito ay ang tinatawag na Civil Case for Support na ipa-file natin sa Family Code. Ang kasong ito ay puwede sa mga nais humingi ng suporta sa tatay ng anak.

Pero kung napakatagal ng panahon at sa kabila ng pagpapadala ng demand letters ngunit hindi nagbibigay talaga, puwede tayong magsampa ng kasong paglabag ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act.

Sa ilalim ng RA 9262, ang hindi pagbibigay ng suporta ay itinuturing rin na economic abuse at klase ng psychological abuse. Kung nasa ibang bansa ang tatay ng bata, maaari pa rin siyang kasuhan ng paglabag sa RA 9262 dito sa Pilipinas.

-ooo-

Sa susunod nating column, ipagpapatuloy natin ang pagsagot sa inyong mga tanong ukol sa sustento.

Hanggang sa muli. Tandaan, kay Atty. Chel Diokno ang dehado, liyamado!