Mas ma-PR si VP Duterte kay PBBM?

Ewan ko lang kung ako lang o kayo rin.

Ang tinutukoy ko po dito ay ang tila pagsama-sama ng ilang mga maiimpluwensiyang mambabatas at maging miyembro ng gabinete para idepensa si Vice President Sara Duterte at maging ang mga karagdagan at halos di maipaliwanag na badyet na kanyang hinihiling sa mga pinamumunuang opisina, Office of the Vice President at ang Department of Education.

Mula sa Kamara hanggang sa Senado, pati gabinete ay talagang todo-depensa ang mga lider at mga namumuno sa mga ahensiya kay Duterte at sa mga pondong inilalaan sa kanya.

Pati sa estilo ng pamumuno, bagama’t pangalawa lamang siya sa pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno sa sa kasalukuyan ay higit na marami ang nagsisilbing pader laban sa pagpuna at lantad na pumupuri sa kanya kung ikukumpara kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

Sa gabinete, isa sa mga nagsalita bilang depensa kay Duterte ay si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na nagsabing ang P150 milyong confidential funds para sa DepEd ay personal na hiniling ng pangalawang pangulo sa mga miyembro ng gabinete.

Sa Senado naman, ang pinuno ng committee on finance na si Senador Sonny Angara, anak yumaong magaling na mambabatas at miyembro ng gabinete na ang namayapang si Edgardo Angara ay tila wala na ring planong kalkalin pa ang pondo ng mga ahensiya at tanggapan na pinamumunuan ni Duterte.

Hindi ba’t ang unang budget nga ng OVP sa ilalim ng pamumuno ni Duterte ay mabilisang ipinasa ng batang Angara kahit magtatanong pa sana si Senador Pimentel.

At si Angara pa mismo ang dumepensa sa gusto sanang itanong ni Pimentel na detalye tungkol sa halos kalahating bilyon na pondo ng OVP sa ilalim ni Duterte sa loob lamang ng isang taon, yan ay sa 2023.

Ang sabi pa daw ni Sonny Angara sa hearing bago pa man makapagsalita si Duterte “Just to state for the record, just to place things in perspective it has received confidential or intelligence funds for 13 years from year 2000 to 2012.”

Matapos ito, sinusugan naman ni Duterte si Angara sa pagsasabing “There were once intelligence and confidential funds that were granted to the Office of the Vice President.”

Ni hindi narinig kay Angara pag-aaralan ng mabuti ang panukalang pondo pati na rin ang intelligence funds upang masigurado na nagagamit ito ng maayos na para bagang sarili niyang ipon ang ipagkakaloob kay Duterte.

Sa Kamara? Ah maliwanag nang nakalusot din sa masinsinang pagsusuri ang badyet ng DepEd at OVP dahil pinakawalan na nila ang sariling bersiyon ng pambansang gastusin para sa susunod na taon bago magbakasyon para sa Undas at constituency-related activities nila.

Sa panig ng kasalukuyang Senate leadership sa usapin ng pagmalasakit kay PBBM vs VP Duterte, tahasan nitong si Duterte ay “very hardworking Vice President,” “she has a heart for the Filipino people,” “she only wants the best for the Filipino people” kaya dapat daw na madaliin ng mga senador ang pagpasa sa kanyang badyet.

Kaya nga marami ang nagtatanong, ano daw ba ang ginagawa ng Presidential Legislative Liason Office (PLLO) at tila mas malakas ang PR nitong si VP Duterte sa mga mambabatas?

Ano rin daw ba ang ginagawa ng mga think tank ng Palasyo at bakit naagrabyado si PBBM sa aruga at malasakit ng ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno kumpara kay VP Duterte?

Bukas po ang pitak na ito sa mga magiging tugon o reaksiyon ng mga personalidad na nabanggit dito.