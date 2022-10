‘Maria Clara At Ibarra’ pinanood sa school

Tunay na tinututukan ang historical portal fantasy teleserye ng GMA na Maria Clara At ibarra dahil ultimo mga Grade 3 students ng isang paaralan sa Tarlac City ay kinagigiliwan ito.

Kung tutuusin ay hindi pa pinag-aaralan ng mga batang ito ang libro ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere, pero dahil sa teleserye na pinagbibidahan nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose at Dennis Trillo ay nagkakainteres sila sa istorya nito.

Kuwento nga nang nag-upload ng video na si Teacher Charlaine Sese ng Tibag Elementary School, imbes daw na maglaro ang mga students niya sa kanilang recess time, nanood ang mga ito ng Maria Clara At Ibarra sa classroom via YouTube.

“Narinig ko po kasi na may pinapanood sila sa TV then in-ask ko kung ‘Maria Clara at Ibarra’ ba? Then pinagbigyan ko po silang manood kasi may mga batang walang TV sa bahay.

“Although wala pa silang Noli Me Tangere, kahit papano nagkaka-idea na sila sa Noli. Ang dami nila tanong about sa past. Nakakatuwa lang po kasi seryoso silang nanonood talagang interested sila kaya vinideo ko po.”

Malaking tulong daw ang naturang series para mabuhay ang interes ng mga bata na mag-aral ng kasaysayan. (Ruel Mendoza)