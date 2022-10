Justin paldo ng mahigit P1M

MAKALANSING na ¥3.4M (P1.3M) ang sinubi ni Justin Delos Santos sa pagtersera sa wakas Linggo ng 49th Japan Golf Tour 2022 Leg 19 Players By The Players 2022 Lingo ng hapon sa The Raysum sa Gunma, Japan.

Pumoste ang Philippine bet Fil-Am parbuster ng nine-over para sa 32-over sa four-day folfest sa nilahukan ng 126 players.

Galing siya sa pagtabla sa pang-25 puwesto sa opening at umakyat sa pang-11 sa halfway mark kung saan 63 ang mga finalist na naglaban sa last two rounds at ang iba’y sumablay sa cut. Sumosyo siya sa pampito sa third round.

Kasama niya sina Juvic Pagunsan at Angelo na regular campaigner sa taong ito sa mayamang pro circuit, pero pinili ng dalawa na umuwing maaga sa ‘Pinas at sumali sa 10th Philippine Golf Tour 2022. (Ramil Cruz)