Josh, Bimby love ng mga Pinoy sa LA: Kris Aquino sa Beverly Hills na nagpapagamot

Beverly Hills, CA. — Although hindi pa nagpo-post sa kanyang mga social media account ang tinaguriang Queen of All Social Media na si Kris Aquino, Wednesday evening pa lang (Thursday morning sa ‘Pinas) ay nasa Los Angeles, California na siya.

Mula nga sa Houston, California kung saan siya nag-stay ng ilang buwan dahil sa pagpapagamot sa kanyang mga karamdaman, sa isang kilalang ospital na sa Beverly Hills nagpapagamot ang nanay nina Josh at Bimby.

Pero naka-stay si Kris ngayon sa isang bahay near Beverly Hills at may private nurse siya.

May mga kaibigan din na kasa-kasama si Kris.

Ang maganda nga, kasama na uli ni Kris si Josh na nauna na rito sa LA, kaya reunited na sa kanya ang panganay na anak, pati sa bunsong si Bimby.

Kuwento ng isang source namin, madalas na nagba-bonding ngayon ang magkapatid.

Noong Thursday night nga, namasyal ang mga ito sa may bandang Rodeo Drive. Sarado na ang stores sa lugar na ‘yon, pero nag-enjoy ang mga ito sa paglalakad.

Puring-puri rin ng isang friend ko ang magkapatid dahil ang babait daw. Maganda raw talaga ang pagpapalaki ni Kris kina Josh at Bimby. Sobrang sweet daw ng panganay ni Kris at very respectful din sa mga tao ang kanyang bunsong anak. So bongga!

Sana nga, Dondon, tuluyan nang gumaling si Kris sa kanyang mga karamdaman dahil maganda rin kung kasama siyang mamamasyal around LA ng kanyang mga anak.

Marami namang nagdarasal for Kris, kaya hindi naman imposibleng magkaroon ng miracle at bumuti na ang pakiramdam niya!

Sana nga, for the sake of Josh and Bimby rin na siyempre pa ay main concern din ni Kris kaya gustung-gusto niyang gumaling!

Praise the Lord!