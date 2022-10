Jimenez, Marlins kumampay

PINAGLARUAN ni Krystoffe Jimenez ang triple-double sa likod ng 19 points, 10 assists at 9 rebounds nang lunurin ng Sarangani Marlins ang Pasig City Sta. Lucia Realtors 93-76 sa 4th Maharlika Pilipinas Basketball League elims nitong Sabado ng gabi sa Bren Guiao Center sa Pampanga.

Sa tatlong dikit na salanta, kinapitan ng winning team ang pang-apat sa South Division sa 14-5 win-loss record para makatiyak na ng silya sa playoffs pagkaraan ng single-round robin ng 22-team men’s hoppfest.

Dausdos ang mga Pasigueño sa 14-7 na ‘di nadala ng 19 markers at 11 boards ni Jason Melano. Inakbayan sa segunda ng San Juan Go for Gold Knights sa North Division sa nalalapit na wakas ng regular season game ng liga. (Ramil Cruz)