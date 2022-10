‘Ilabas mga alam niyo’ Nanay ni Kathryn hinamon mga hater ni Daniel

Ang ganda-ganda ng mood ni Min Bernardo, nanay ni Kathryn Bernardo, na nag-post ng video ng anak habang nagpapakain ng mga alagang aso, na puro magaganda.

Medyo revealing ang outfit ni Kathryn, na halos sando, at short shorts lang, dahil nasa bahay lang naman ang aktres.

“My daughter, my baby and may doggos!” sabi ni Mommy Min.

Eh, biglang-bigla may mga nag-comment na ikasisira ng araw ng nanay ni Kathryn.

Sabi ni jjnic2, “Litaw na litaw pagka-sakang!”

Na siyempre ay hindi pinalampas ng nanay ni Kathryn.

“Sorry may time akong magbasa ng mga comment ngayon. Masaya ka na ba sa comment mo? Do you think nakaka-healthy yan sa puso mo? Maraming salamat sa panonood ng video ko!”

At siyempre, ang mga fan ni Kath ang nagtanggol sa idolo nila.

Sabi ni enriemedina, “

Hindi komo kaiba, pangit na. Ang galing nga ni kath dalang dala nia ang kapintasan nia. At tanggap nia at syempre ni DJ. Anong problema don? Paulit ulit kasi inggit.”

Eh, may mga sumawsaw pa, na kung ano-ano na ang sinabi.

Sunod-sunod na chika kasi ni jovelyn6258: “Halatang iba ang gusto ni Daniel Padilla. Napilitan lang kay Kathryn Bernardo. Siyempre baka ma-bash kaya nga pa-secret ang pagkikita sa mga babae.”

Na sinundan pa nito ng chika na, “Okay lang ata sayo kahit harap-harapan niloloko ni Daniel Padilla si Kathryn Bernardo!”

Kaya sagot ni Mommy Min, “Parang madami kanga lam. Sige nga, ilahad mo isa-isa, thanks!”

At ayaw ngang paawat ni jovelyn6258: “Tingnan mo sa mga interview ni Daniel halatang napipilitan na lang lalo na yung thanksgiving party parang walang gana kasama si Kathryn. Lalo na siguro pag walang camera!”

Well, pinayuhan ng lang ng mga fan si Mommy Min na huwag paninsin at i-block na lang ang basher. Na tama lang naman, lalo na at 0 post, 0 follower ang account. (Rb Sermino)