Green, Pool sapakan nag-leak

NAG-LEAK sa TMZ ang video ng pananapak ni Draymond Green kay Jordan Poole sa practice, at nag-iimbestiga na ang Golden State kung kanino nanggaling.

Marami sa Warriors ang kumampi kay Poole, pero haligi ng team na nagtaas ng apat na kampeonato sa nakalipas na walong seasons ng National basketball Association si Green.

Sa video, nakatayo si Green sa wing samantalang nasa baseline si Poole. Nilapitan ni Green si Poole at binangga ng dibdib.

Tinulak ni Poole si Green, umigkas ang kanan ni Green. Bagsak ang dalawa sa likod ng basket, naglapitan ang coaching staff para paghiwalayin sila.

“There’s a huge embarrassment that comes with (it),” bahagi ng public apology ni Green nitong Sabado. “His family saw that video. His mother, his father saw that video. If my mother saw that video, I know how my mother would feel.”

Hindi muna magpapakita sa Warriors si Green. (Vladi Eduarte)