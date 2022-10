Gomez, 12 pa eeskrima

SASABAK ang 13-man Philippine team na pangungunahan ni Julianna Gomez sa Asian Under 23 Fencing Championships sa Kuwait sa buwang ito.

Siya ay anak ni Philippine Fencing Association, Inc. president at Leyte 4th District Rep. Richard Frank Gomez.

Makakasangga sa national squad ng nakababatang Gomez na kakasa sa women’s epee gaya ni Ivy Claire Dinoy sina John Paul Dayro, Sandro Antonio Sia at Daniel Villanueva sa men’s sabre; Prince John Francis Felipe sa men’s foil; Reyna Denise Dalmacio at Meagan Cosay sa women’s sabre; at Jian Miguel Bautista, Samuel German, at Faber Cabrera sa men’s epee.

Sina coach Armando Bernal at Eric Brando II ang sasama sa PH fencers.

Nagimula nitong Sabado ang mga kumpetisyon sa indibidwal na epee ng lalaki at indibidwal na saber ng kababaihan bago ang indibidwal na epee ng lalaki sa Linggo. Ang mga kaganapan sa koponan ay nakatakda nagyong Lunes at sa Martes.

Liban sa team ang isang dating gold medalist sa torneo na si Samatha Kyle Catantan lalaban sa North American Cup bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa paparating na United States National Collegiate Athltic Association.

Wala rin sa biyahe si coach Ramil Endriano dahil sa isang coaching seminar sa Uzbekistan na dadaluhan. (Lito Oredo)