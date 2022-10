Frazier bida vs Blue Jays

NAG-DELIVER sina Carlos Santana at JP Crawford bago tinapos ng malutong na swing ni Adam Frazier ang nakakablib na comeback ng Seattle 10-9 kontra Blue Jays sa Toronto sa 147th Major League Baseball 2022 nitong Sabado.

Kumonekta ng tiebreaking RBI si Frazier sa ninth inning at binura ng Mariners ang seven-run deficit para walisin ang kanilang American League wild card series (2-0) sa Rogers Centre sa Ontario, Canada.

“Those are the kind of moments you picture yourself in in the backyard when you’re a kid,” bulalas ni Frazier.

Kinumpleto ng Seattle ang biggest comeback win sa playoff history at largest comeback victory rin na nagselyo sa postseason series. Inari rin ng Mariners ang opener 4-0.

Baon ang M’s 8-1 sa five innings pero bumalikwas para itabla sa four-run eighth.

May two outs na ang loaded ang bases, pinitik ni Crawford ang bola sa center. Nagsalpukan sina center fielder George Springer at shortstop Bo Bichette sa paghabol sa liner, umiskor ang tatlong runners tungo sa 9-all. (Vladi Eduarte)