Diokno, Makati kalas sa malas

LUMAGARE si Kenz Rei Diokno ng 23 points, 7 assists, 6 rebounds at 3 steals upang wakasan ang 17 dikit na sumpa ng Makati, niyanig ang Caloocan 82-74 sa 4th Maharlika Pilipinas Basketball League 2022 regular season game nitong Sabado sa Bren Guiao Convention Center sa City of San Fernando.

Iyon ang pangalawang panalo pa lang ng MNL Kingpins sa 20 laro na talsik na sa playoffs pagkaraan ng single-round robins eliminations ng 22-team men’s cagefest na mga suportado ng OKBet at Extreme.

Salampak naman ang Victory Liner Excellence sa 3-6 at nanganganib na makasulong sa next round sa kabila ng tig-16 markers nina Damian Lasco at Reil Cervantes. (Ramil Cruz)