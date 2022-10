Dennis Uy palusot lang sa Globe, PLDT utang- Infrawatch

Ginagawa lamang dahilan ng DITO Telecommunity ni Dennis Uy ang reklamo nito sa Philippine Competition Commission (PCC) laban sa Globe Telecom Inc. ng mga Ayala at sa PLDT/Smart ni Manny V. Pangilinan para iwasang bayaran ang mga utang nito sa dalawang telco, sabi ng Infrawatch PH kahapon.

Sinisingil na ng PLDT/Smart ang DITO ng P429 milyon para sa serbisyong ibinigay nito para sa pagtatayo ng mga transmission facility na ginagamit nito at nagpadala na ang PLDT/Smart ng Notice of Breach of Contract ang DITO nakaraang linggo. Sinisingil naman ng Globe ang DITO ng P622 milyon para sa interconnection violations.

“The PLDT disclosure confirms our view that one of DITO’s objectives in its competition cast against PLDT and Globe is to create the conditions to avoid or delay the payment of its outstanding obligations to the other telcos,” sabi ni Infrawatch PH convenor Terry Ridon.

Paalala ni Ridon, hindi lang DITO ang kompanya ni Uy na hinahabol ng mga pinagkakautangan nito. Kamakailan, kinatigan ng korte ang Absolut Distillers ni Lucio Tan at pinaiimit na ang ilang ari-arian ng Phoenix Petroleum ni Uy para mabayaran ang kinuha nitong bioethanol sa Absolut Distillers.

Dagdag pa ni Ridon, obligasyon ng DITO at mga kompanya ni Uy na magpaliwanag sa mga pinagkakautangan nito. Aniya, hindi nakakatulong ang ginagawa nitong paggawa ng gimik para makabili ng oras sa pagbayad ng mga obligasyon nito.

“If DITO and the wider Udenna Group is currently facing a cash crisis, it is their obligation to the public to make this specific disclosure,” sabi ni Ridon. “It does not help their case to create various scenarios merely to buy more time to settle their obligations.” (Eileen Mencias)