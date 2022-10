De Lima hinistage ng Sayyaf sa Crame, 3 dedo

Patay ang tatlong miyembro ng Abu Sayyaf Group (ASG) habang sugatan ang isang pulis matapos nilang tangkaing tumakas habang hostage si dating Sen. Leila De Lima sa loob ng custodial center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame sa Quezon City kahapon ng umaga.

Kinilala ang mga napatay na preso na sina Arnel Cabintoy, Feliciano Sulayao Jr., at Idang Susukan.

Samantala, nasa ligtas ng kalagayan sa isang ospital si Police Corporal Roger Agustin matapos itong saksakin sa ulo at katawan ng mga suspek,

Sa inisyal na ulat ng PNP, magrarasyon ng pagkain si Agustin sa mga preso sa PNP CSU, Castle 7 sa loob ng Camp Crame nang bigla itong saksakin ng mga suspek gamit ang improvised na kutsilyo bandang alas-6:30 ng umaga.

Nakita ni Patrolman Lorenz Matias na naka-duty sa tower ang pagkuyog ng tatlo kay Agustin kaya binaril niya ang mga suspek na ikinamatay nina Cabintoy at Susukan. Samantala, tumakbo sa selda ni De Lima si Sulayao at saka hinostage ang dating senadora.

Mabilis naman ang naging aksyon ng mga tauhan ng Special Action Force (SAF) at bago pa lumala ang sitwasyon ay napatay nila si Sulayao Jr., at nailigtas si De Lima.

Wala namang tinamong sugat si De Lima na agad ding dinala sa ospital para sumailalim sa checkup.

Natapos ang kaguluhan alas-7:18 ng umaga.

Samantala, pinaiimbestigahan na ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. ang insidente.

Ang tatlong preso ay may kinakaharap na kasong murder, kidnapping, illegal detetion at frustrated murder.

Sa rekord ng pulisya, si Susukan ay lider ng Abu Sayyaf na sangkot sa mga pagkidnap sa mga foreign national sa Mindanao at iba pang krimen at naaresto sa Davao noong Agosto 13, 2020. May 34 na warrant of arrest itong kinakaharap bago nadakip.

Sina Cabintoy at Sulayao naman ay mga miyembro ng Dawlah Isaliyah terrorist group sa ilalim ni Hatib Hajan Sawadjaan na naaresto sa Quezon City noong 2019.

Sinabi ni Azurin Jr. na target lang talagang tumakas ng tatlo at walabg balak ang mga ito na i-hostage si De Lima.

Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na kukumustahin niya si De Lima sa kanyang kalagayan ngayon.

Sa kanyang Twitter post, idinagdag ng Pangulo na tatanungin niya ang dating senadora kung nais niyang mailipat sa ibang detention center para matiyak ang kanyang seguridad at kaligtasan.

Sinabi naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na nagtungo siya kay De Lima sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at inalok niya ito ng paglipat sa ibang custodial center na pinagdalhan dati kina Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. at Sen. Jinggoy Estrada.

Gayunman, sinabi ni De Lima na pakiramdam naman niya ay ligtas siya sa kanyang custodial center. (Edwin Balasa/Kiko Cueto/Aileen Taliping)