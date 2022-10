Coronel, DLSU swak sa last 8

Mga laro sa Sabado, Okt. 15

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00 am – SSCR vs EAC

12:30 pm – MU vs UPHSD

3:00 pm – ADMU vs JRU

5:30 pm – AU vs NU

ITINULAK ni Julia Cyrille Coronel ang La Salle Lady Spikers sa quarterfinals nang walisin ang Letran Lady Knights 25-13, 25-9, 25-18 sa 1st Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Championship elims Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Pumana ang DLSU rookie volleybelle ng 12 points sa pamamagitan ng 5 attacks, tournament-high 6 service aces at 1 block para sa pangalawang ragasa ng Taft-base squad at pangunguna sa Pool D sa torneong inoorgaisa ng Athletics Events and Sports Management Group of the Philippines, Inc. o ACES Phils.

“Sinabihan lang kami ni coach Noel (Orcullo) na ipakita namin ang talagang laro ng bawat isa. Sumunod lang din kami sa game plan,” suma ni Coronel, na ang pamilya’y nakabase na sa Canada.

Tumulong din si Thea Allison Gagate sa iniskor na 13 (8 attacks at 5 blocks) habang ang isa pang bagitong si Angel Anne Canino may 10 puntos at si Mereophe Sharma naka-9.

Tuluyang napatalsik na sa Last Eight ang CSJL sa pagsalampak sa pangalawang sunod na kabiguan sa gayung daming salang gaya ng 97th National Collegiate Athletic Association 2022 champion Saint Benilde Lady Blazers.

Kasamang umusad ng La Salle ang pumangalawa sa grupong FEU Lady Tamaraws na 2-1 kartada matapos na paghahakbangan ang Letran at CSB. (Lito Oredo)