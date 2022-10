Brenda Mage muntik maaksidente sa Benguet

Nagkuwento ang comedian na si Brenda Mage ng nakakatakot na experience nila ng kanyang boyfriend at mga kaibigan nang minsan silang bumiyahe pa-Benguet.

Sa kaniyang Facebook page, ibinahagi ni Brenda na tinangka nilang pumunta sa Atok, Benguet upang bisitahin ang Northern Blossom Flower Farm. Pero nakaramdam daw siya ng masamang kutob nang managinip nang hindi maganda habang nasa biyahe.

“Pupunta sana kami kanina sa Atok Benguet para puntahan sana namin ‘yung magandang Northern Blossom na flower farm…. Mejo malayo ang byahe almost 2 hours natulog ako habang nasa byahe mejo ‘di maganda panaginip ko paggising ko nakakatakot ang daan bukod sa bangin malabo ang daan sa fog…. Di ako mapakali tunanung ko ang driver kung malayo pa sabi 14km kaya sinabi ko balik nalang kami kasi mejo ‘di talaga ako mapakali…Then habang nasa byahe kami pabalik mga 5-10 minutes huminto kami kasi naramdaman ng driver wala na kaming preno… kinilabutan talaga ako kasi ‘di ako mapakali habang papunta kami.. buti nalang i decided to go back kasi mejo iba talaga napanaginipan ko parang warning… dahil malayo pa ang byahe pinatay namin ang aircon at tumakbo ang sasakyan using the handbrake.. nagdasal kami tapos nung habang nasa byahe bigla nalang bumalik na ang preno…. Nagulat din ang driver at naging ok na kahit tumatagas na talaga nung tiningnan nila dilikado talaga pero Praise God biglang naging ok ang lahat at nakauwi kami.. pero bukas bibili ang driver nung bagong preno/brake o anu ba tawag dun para mas safe pag-uwi namin bukas… Ingat po sa lahat ng mga bumabyahe lalo pag malalayo.. at pag may naramdaman na kayong warning o kakaiba.. wag na tumuloy minsan totoo talaha yung instinct. Thankyou Lord nakauwi kami ng safe.”

Nagpasalamat si Brenda na sinunod niya ang kanyang nararamdaman kaya nalayo sila sa anumang aksidente. Kaya sa ibang mga pasyalan na lang sila pumunta tulad sa strawberry fields sa La Trinidad at sa pag-uwi nila ay dumaan sila sa Agoo, La Union. (Ruel Mendoza)