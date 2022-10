Bravo sinalba Lyce vs Baste

Mga laro sa Martes

(The Arena, San Juan)

12 nn – SSC-R vs JRU

3 pm – AU vs LPU

IBINUSLO ni John Matthew Bravo ang tres sa huling minuto ng overtime period upang ieskapo ang Lyceum Pirates kontra San Sebastian Golden Stags 82-79 sa 98th National Collegiate Athletic Association senior’s basketball tourney elims Linggo ng hapon sa The Arena sa San Juan.

Tumapos ang senior graduating guard mula sa Bulacan ng 14 points, kabilang ang pito sa siyam na puntos ng LPU sa extra period, kalakip pa ang 6 rebounds, at tig-1 assist at steal sa 5-of-7 shooting at 2-of-2 sa three-point line, at sinolo ng Intramuros-based squad ang segunda sa 6-2 win-loss.

Tumapos din ng 14 markers ang nakaraang linggong NCAA Player of the Week na si Mclaude Guadana, at may 11 pa si John Barba sa pagresbak ng team sa 63-57 olats kontra Rizal Heavy Bombers noong Miyerkoles.

Handusay naman ang Baste sa 2-5 para mapako sa pangwalo sa 2-5 kartada, dehins nabitbit ng tig-12 puntos nina Raymart Escobido at Alex Desoyo. (Gerard Arce)