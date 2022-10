Binoe pumalag sa diskriminasyon

Hindi nagustuhan ng aktor at ngayo’y Senador Robin Padilla ang aniya’y diskriminasyon sa paggamit ng salitang “Muslim” kaugnay sa insidente sa PNP Custodial Center kung saan tatlong preso ang nang-hostage kay Leila de Lima at nagtangkang tumakas nitong Linggo.

Kalaunan, napatay ang tatlong suspek.

“Discrimation at its finest.

“Ako ay nananawagan sa Philippine National Police na magkaroon ng edukasyon sa paggamit ng salitang Muslim.

“Discrimation po ito kapag binibigkas ng pulis na ito ang salitang Muslim. Maging parehas po tayo ng trato sa bawat Pilipino. Kapag may kidnapper o holdupper o pumatay ng tao, hindi man niyo sinasabi na Kristiano ito.

“Hindi po ginagamit ang salitang Muslim sa pag-identify ng isang tao. Lalo’t may kinalaman sa krimen o terrorismo. May pangalan po ang mga taong ito,” ani Sen. Padilla sa kanyang Facebook post nitong Linggo.

Marapat lamang umano na iwasang kulayan ng relihiyon ang mga ganitong uri ng insidente dahil ang gawain ng isang tao ay walang kinalaman sa pinili nitong sambahin.

“Mainam po na identify niyo po sila hindi sa kanyang religion dahil walang kinalaman ang religion po dito. Ang batas ay hinubog sa anyo ng hustisya at pinapatupad ito ng alagad ng batas. Kung ang alagad ng batas ay humusga ng bansag sa isang religion, para san pa po ang babaeng nakapiring ang mga mata at may hawak na timbangan?”

Dahil dito, nanawagan siya sa pamunuan ng pulisya.

“Sir PNP chief police General Rodolfo S. Azurin Jr., sir educate your policeman sir.

“Ipinagpapanalangin po ng mga MUSLIM ang kagyat na pagbuti ng kalagayan ng nasugatan na bayaning pulis at ganon din po ang katahimikan ng loob at ang patuloy na kaligtasan ng dating senador na Leila de Lima,” pagtatapos pa ni Binoe.

Si Sen. Padilla ay nagpa-convert sa Islam at may pangalan na Abdul Aziz. (Batuts Lopez)