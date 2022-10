BBM kapado na trabaho bilang pangulo

Inilatag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa publiko ang naging sentro ng unang 100 araw ng kanyang administrasyon.

Sa kanyang lingguhang vlog, sinabi ng pangulo na ikinukunsidera niyang accomplishments ang implementasyon ng mga polisiya at programang may kinalaman sa usaping pangkalusugan, oportunidad para sa kabuhayan at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa.

Nais aniya nitong matutukan ang mga pundasyong magiging daan para sa isang masaganang lipunan na matatamasa ng sambayanan.

“Para sa akin, ito ay kalusugan, kabuhayan, kapayapaan. Ito siguro ang maaaring tema maging tema ng ating first 100 days,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na pinili niya ang “the best and the brightest” na mga opisyal para maging katuwang nito sa pagbangon ng bansa at makabawi mula sa naging matinding epekto ng COVID-19 sa buong mundo.

Maganda aniya ang pangangasiwa ng kanyang gobyerno sa problema sa COVID-19 dahil tuloy-tuloy ang pagbakuna sa mamamayan sa pamamagitan ng PinasLakas vaccination drive, at naipatupad ang ligtas na pagbubukas ng face-to-face classes gayundin ang boluntaryong paggamit ng face mask.

Sa aspekto naman ng kabuha­yan, ibinida ni Pangulong Marcos na nakatulong ng malaki ang pagbabalik sa classroom ng mga estudyante dahil nagkaroon muli ng kabuhayan ang mga tao gaya ng retail at informal vendors at mahigit nasa P1 trilyon mga kasunduan at kontrata ang naging resulta ng kanyang tatlong biyahe sa ibang mga bansa para sa pamumuhunan at negosyo sa bansa.

Hindi naman kumbinsido ang presidente na nangangapa pa ito sa kanyang panunungkulan dahil pamilyar na ito sa kanyang trabaho kaya’t hindi masasabing nasa honeymoon period pa ito.

“May nagsasabi na itong first 100 days daw ang honeymoon period, parang nangangapa pa. Pero hindi naman ganoon ang aking pakiramdam dahil siguro pamilyar na rin ako sa trabaho kaya’t nakapagsabak agad,” dagdag ng presidente. (Aileen Taliping)