Bayangat tutok sa ika-2 korona

POKUS si Arjie Bayangat ng Accenture, Inc. sa punityang pangalawang sunod na titulo sa pagtulak ng Philippine Executive Chess Association National Rapid Chess Championship South Luzon Leg sa Oktubre 16 sa Vista Mall, Tagaytay-Sta. Rosa Road, Brgy. Don Jose, Sta. Rosa, Laguna.

Siya ang nag-overall champion sa 2022 National Executive Chess Championship-NCR Leg sa Robinson’s Place-Magnolia sa Quezon City noong Setyembre 18. Tumapos ng 5.0 points sa likod five wins at one loss sa six-round, FIDE (World Chess Federation)-rated competition na inorganisa ni PECA president AGM/Dr. Alfredo Paez.

Kasapi rin si Bayangat ng 2021 Professional Chess Association of the Philippines All-Filipino champion Laguna Heroes.

Ipinahayag ni Paez na bukas ang nalalapit na torneo sa mga miyembro ng PECA. Kailangan din ang isang kalahok ay National Chess Federation of the Philippines member at may NCFP ID. May side event itong youth division para sa mga manlalarong may 16 na taon at pababa.

Mga suportado ng Vista Mall, Rotary Club of Nuvali, Macolor Semicon Tooling & Fabrication at City of Sta. Rosa, ito ay isa ring FIDE-rated event na may basbas ng NCFP.

Ang registration fee sa executive division ay P1K bago mag-Okt.15 at P1,200 sa on-site habang sa youth division ay P300 bago mag-Okt. 15 at P400 sa on-site.

Para sa pagpapatala, ipadala ang fee via GCash kay Engr. Bren Sasot (PECA assistant treasurer) sa 0917 871 3693.

Sa mga executive na hindi pa miyembro ng PECA, makipag-ugnayan kina Paez (0921 272 8172), Joselito Cada (0917 511 7300) at Dioniver Medrano (0921 320 1752).

Isang Friendly Chess Match naman nina Consul Leo Tito Ausan Jr. (Consulate General champion) at Edwin Borigas (HK Filcom titlist) ang nakatakdang maganap sa Hong Kong na ihahanda ni Polo Labor Attache Melchor Dixon ng Philippine Embassy sa HK.