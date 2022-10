Bawas excise tax ‘pag oil price hike tinulak

Itinulak ng isang kongresista ang panukala na awtomatikong magbababa sa excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo kapag uma­bot ang halaga nito sa partikular na presyo.

Sa House Bill 3628 na akda ni Occidental Mindoro Rep. Leody Tarriela aamyendahan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law.

Sa ilalim ng panukala, kung ang presyo ng unleaded premium gasoline ay P50 pababa ang excise tax ay P10 kada litro. Bababa ng piso ang excise tax kada P5 pagtaas sa pres­yo nito hanggang sa umabot sa P4 kung kailan ang presyo ay P75 o mas mataas pa.

Para sa diesel, ang excise tax ay P6 kung ang presyo kada litro ay P50 pababa. Ang buwis ay bababa ng 50 sentimos kada P5 pagtaas sa presyo hanggang sa bumaba na lamang ito sa P3 kung kailan ang presyo ng diesel ay mahigit P75 kada litro.

Mula 1997, kung kailan naipasa ang Tax Reform Act (Republic Act 8424) ay walang ipinapataw na excise tax sa diesel hanggang sa maisabatas ang TRAIN law noong 2017. Ang excise tax naman sa gasolina ay P4.35 kada litro bago ang TRAIN law.

Sinabi ni Tarriela na ang kanyang panukala ay “compromise” sa panukala na alisan ng excise tax sa produktong petrolyo at sa panga­ngailangan ng gobyerno ng dagdag na pondo.

“There was clamor for the go­vernment to control the spiraling of fuel prices to prevent further rise in the prices of basic and other commodities. Hence, this Representation’s proposed course of action was the imposition of progressive rates for excise taxes on manufactured oils and other fuel,” sabi ni Tarriela sa kanyang panukala. (Billy Begas)