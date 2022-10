Badjao Girl negatibo sa breast cancer

Sa tulong ni Karen Davila, nakahinga nang maluwag si Rita Gaviola aka Badjao Girl sa pangamba nito sa kanyang kalusugan.

Sa nauna kasing YouTube vlog ni Karen kung saan naging guest niya si Rita, nabunyag na may iniinda pala siyang bukol sa kanyang suso na iniisip niyang baka cancerous.

Laking pasalamat niya kay Karen dahil hindi siya nito pinabayaan. Muli niyang inimbitahan si Badjao Girl upang finally ay matapos ang pangamba nito sa kanyang kalusugan.

Lumapit sila sa isang espesyalista o OB Gynecologist at sinuri si Rita. Sumailalim si Badjao Girl sa pap smear, ultrasound at iba pa.

Ayon sa OB na si Dr. Jenny Jose, wala siyang nakakapa na bukol base sa kanyang pagsusuri kaya nirekomenda niyang magpa-breast ultrasound siya para makasiguro.

Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta at negatibo sa cancer or cyst sa suso si Badjao Girl.

“It’s just physiologic, based lang ‘yan sa hormones mo. So you don’t need to worry about everything,” magandang balita kay Rita ni Dr. Jose.

“Praise God! I’m sure you are so happy!” ani Karen kay Rita.

“Mas matututukan ko na ‘yung baby ko. Sobrang happy ako,” sey pa ni Rita na panay ang pasasalamat kay Karen sa tulong na ibinigay nito sa kanya.

Ipinayo naman ni Karen sa lahat ng mga kababaihan na huwag matakot na magpakonsulta sa mga OB Gyne lalo kung may nararamdamang kakaiba sa kalusugan.

Nakatanggap rin si Rita ng surprise shopping gift worth P50K na ginamit niya upang mabilhan ng mga gamit ang kanilang baby ng partner niyang si Jeric Ong.

Handa rin ang mag-partner na mag-family planning kaya nagpalagay na si Rita ng IUD o intra uterine device upang maiwasan na ang pagbubuntis. (Batuts Lopez)