Baclaan, Bulldogs kumagat

Mga laro sa Miyerkoles

(Araneta Coliseum)

11 am – ADMU vs UST

1 pm – UP vs NU

4:30 pm – DLSU vs UE

6:30 pm – FEU vs AdU

TUMAHOL si Kean Baclaan ng 16 points, 7 assists at 4 steals upang sakmalin ng NU Bulldogs ang dati niyang team Santo Tomas Growling Tigers 69-63 sa 85th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tourney elims Linggo ng hapon sa Araneta Coliseum sa Quezon City.

“We’re lucky we got that win kasi kahit papaano nakakatakot ang UST hanggang dulo hindi sila bumibigay,” suma ni NU coach Jeff Napa na iniakyat ang kampo sa 2-1 win-loss at sinolo ang tersera.

Pambawi rin ito ng Bustillos-based dribblers sa pagtaob sa Ateneo Blue Eagles 77-60 noong Miyerkoles kasabay sa pagsalya ang kapitbahay sa Sampaloc sa 1-2 para sumubsob sa buhulan para sa panlimang puwesto sa walong koponang liga.

‘Di naisalba ng 20 markers at 10 boards ni Adame Faye at iniskor na 16 ni John Lloyd Clemente ang USTe sa kambal na tilapon makalipas ang sa La Salle Green Archers nu’ng Oktubre 5 rin 83-63.

Kontrolado ng Bulldogs ang laro na lumamang ng 18 sa may walong minute pa ng salpukan, 72-44. Dumikit sa apat ang Tigers pero manipis na ang oras sa game. (Gerard Arce)