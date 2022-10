Andrea walang balak man-‘lalake’

Walang balak si Andrea Torres na maghanap ng lalake ngayon, dahil priority niya ang kanyang career.

Dedma muna si Andrea ang magka-lovelife pagkatapos ng hindi magandang pakikipaghiwalay noon kay Derek Ramsay.

“For some reason hindi ko siya hinahanap right now. Siguro kasi parang nagkaroon ako ng pangalawang buhay sa career ko nung bumalik tayo after the pandemic, kasi ngayon parang na-miss mo, na parang nagkaroon ka ng fire ulit.

“Parang kapag dumating ano ‘yun, its time. Pero hindi ko pa siya talaga hinahanap sa system ako ngayon,” diin ni Andrea na mas gusto munang i-practice ang self-love.

Kung may kaibigan daw na mag-set up ng isang blind date para sa kanya, ‘di naman daw siya hihindi.

“Kapag may pinapa-meet sila sa akin, game naman ako na o sige meet ko why not?

“Ayaw mo rin na may ‘what if’ ka, tapos syempre kapag may naisip kang gawin, gagawin mo agad kasi nae-excite ka ‘yung ganun, inspired ka.”

Napapanood si Andrea bilang si Sisa sa GMA teleserye na Maria Clara At Ibarra. (Ruel Mendoza)