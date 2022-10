Alinsug, NU sinakmal JRU

(Rizal Memorial Coliseum)

10 am – SSC-R vs EAC

12:30 pm – MU vs UPHSD

3 pm – ADMU vs JRU

5:30 pm – AU vs NU

Dehins kinakitaan ng kalawang si Evangeline Alinsug at reigning 84th University Athletic Association of the Philippines 2022 women’s indoor volleyball champion NU Lady Bulldogs nang paspasang walisin ang Rizal Heavy Bombers, 25-14, 25-6, 25-12 sa 1st Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Championship Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Nanatiling matalas at mainit ang mga pangil ng Bustillos-based squad sa pagbuhos 72 points at 42 attacks kontra sa 32 at 12 ng mga tga-Kalentong para sa magarang debut sa ligang pinatatakbo ng Athletics Events and Sports Management Group of the Philippines, Inc. o ACES Phils.

Pinamunuan ang unang tahol ng NU nang tinanghal na Most Valuable Player of the Match na si rookie Alinsug na may walong puntos sa likod ng 7 attacks at 1 service ace na nagsalya ang biktima sa 0-2 at patalsikin na sa quarterfinals.

“Sinusunod lang po namin ang utos sa amin ni coach na kung ano ang iniensayo namin ay iyon din ang gawin namin sa laro,” sey ni Alinsugg, na pinasama ang Bulldogs sa Ateneo Blue Eagles (1-0) sa liderato ng Pool C.

Tumulong sina Renee Mabilanga at team captain Princess Ann Robles ng tig- 11 markers habang may 10 pa si Chinnie Pie Arroyo. Ang UAAP Rookie-MVP na si Michaela Belen nakalimang puntos lang.

Itinarak ng NU ang 6 blocks kontra sa 2 ng JRU at mayroon pang 6 services habang wala ang kalaban.

Ang panalo ang pang-17 sunod na rin ng wining team kadugtong sa UAAP na rito’y umukit ng kasaysayan sa pagwalis sa liga noong Hunyo.( Lito Oredo)