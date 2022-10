3 empleyadong ilegal na sinibak, obligadong bayaran

NAKATAKDANG kumpiskahin at ipasubasta ngayong linggong ito, ang mga gamit ng University of Manila (UM) dahil sa ‘di pagbabayad sa mga tinanggal na empleyado ng Benguet Pine Tourist Inn na nasa ilalim ng pamamahala ng mga opisyal ng unibersidad sa Maynila.

Sa pangunguna ng Sheriff mula sa National Labor Relations Commission (NLRC) isasailalim sa bidding ang ilang gamit ng unibersidad upang masimulan nang mabayaran ang matagal nang nag-aantay na mga empleyado na tinanggal sa serbisyo noon pang Hulyo, 2011.

Sa mga dokumentong nakalap, ang mga manggagawang sina Josephine Piñera, Yolanda Calanza at Leonora Songalia ng Benguet Pine Tourist Inn ay nagsampa ng kasong ‘illigal dismissal’ laban sa nasabing establisimyento na pinatatakbo ng UM, at napaburan ng NLRC (Benguet) sa pamamagitan ni Labor Arbiter Monroe Tabingan na makakuha ng ‘back wages’ sa kabuuang halaga na P863,422.00.

Sa kabila ng mga naging apela ng UM sa Court of Appeals at petisyon sa Supreme Court (SC) ay tinanggihan din ito at iniutos na tama ang NLRC at Court of Appeals sa inilabas na desisyon ng SC noong Agosto 14, 2019.