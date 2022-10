2 PH bakasyunan da best resort sa mundo

Hindi lamang natural na pasyalan ang dinadayo sa Pilipinas, siyempre maging ang mga resort na malapit sa magagandang tanawin kasama rin sa mga binabalik-balikan!

Gaya ng dalawang resort sa Pilipinas na bukod sa tanawin, ay kahanga-hanga rin ang accomodation. Kaya naman hindi na kataka-taka na mapabilang sila sa listahan ng 50 best resorts sa mundo — ito ay ang Shangri-la Boracay na rank 27 at El Nido Resorts na pumuwesto sa pang-40 spot.

Pareho ring napasama ang dalawang nasabing resort sa Top 20 Resorts in Asia kung saan pumanglima ang Shangri-la Bora habang pumangwalo naman ang El Nido Resorts. Napabilang din sa listahan sa Asya ang isa pang branch ng Shangri-la na Mactan Resort and Spa sa Cebu na nasa ika-20 place.

Lubos namang nagpapasala­mat ang Shangri-la Boracay sa kanilang Facebook post sa naturang pagkilala. Saad sa post, “We are endlessly grateful for your continued support and trust, and this recognition will push us harder.”

Hindi na bago ang ganitong pagkilala sa mga isla at resorts sa Pilipinas. Nitong nakaraan lamang, kinilala bilang Top 1 sa Top Islands in Asia list ang Boracay habang pumangwalo ang Palawan ng parehong magazine award. (MJ Osinsao)