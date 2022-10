Winwyn nilantad na tatay ni baby Luna

Naghintay lang pala ng tamang panahon, o right timing si Winwyn Marquez, para ilantad ang dyowa, at ama ng kanyang baby.

Naganap nga ang face reveal sa binyag ng baby nila na si Luna, na ginanap sa Sacred Heart of Jesus Parish Church, Muntinlupa.

Makikita nga sa Instagram ni Rodjun Cruz, na tumayo na isa sa mga ninong, ang photo ni Winwyn, kasama si Baby, at Daddy.

Masaya siyempre ang mga netizen, dahil ang tagal nilang inabangan kung sino ba ang ‘daddy’ ng baby ni Winwyn. Heto nga ang reaksiyon ng mga fan:

“Nauna nang nag-face reveal sa fudra ni Baby Luna si Rodjun, ha!”

“Korek, hindi pa nga pinapakita ni Winwyn, di ba?”

“Ah, Rodjun inunahan mo pa si Winwyn.”

“Congrats, pogi pala ng daddy ni Luna.”

Makikita rin ang photo sa Instagram ni Redgie Magno.

“Welcome to the Christian world my godchild Baby Luna… You are so adorable… such a blessing to your parents (@teresitasenn and Rayn).”

So, ‘yun nga, Rayn ang name ng ‘dyowa’ ni Winwyn! (Rb Sermino)