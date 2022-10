Warren Bonifacio pinatikim ng panalo Mapua Cardinals

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

3:00 — Lyceum vs San Sebastian

OPISYAL nang siniguro ng Mapua Cardinals ang unang panalo kasunod ng double-double ni Warren Bonifacio nang gulpihin ang Emilio Aguinaldo College Generals, 67-55, sa pagtatapos ng first round ng elimination ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Sabado.

Nagpakawala si Warren ng 16 points, 10 rebounds, 1 assist at 1 steal sa 8-of-12 shooting para dalhin ang Muralla, Intramuros-based squad sa unang panalo.

“Masayang nakuha namin ‘yung unang panalo sa season and hopefully ito na ‘yung momentum na hinahanap namin sa pagpasok ng second round para maging maganda ‘yung resulta ng mga games namin,” pahayag ni Bonifacio sa post-game interview na nakuha nilang 1-8 kartada.

Nakakuha rin ng suporta ang Mapua mula kay Season 97 Most Improved Player Paolo Hernandez na may 12 points, 7 rebounds at 3 assists.

Aminado si Mapua coach Randy Alcantara na nagpursige nang husto ang kanilang manlalaro sa pagsasagawa ng karagdagang workouts at shooting drills upang magamit sa kanilang laro.

Sinabi nitong anuman ang kanilang pinagdadaanan ay patuloy nilang tinutulak ng coaching staff upang bigyan ng motibasyon ang mga manlalaro. (Gerard Arce)