Tyler Tio, Phoenix binalibag NLEX

Mga laro ngayon: (PhilSports Arena)

4:30pm — SMB vs Rain Or Shine

6:45pm — Ginebra vs Bay Area

Itinala ng point guard na si Tyler Tio ang career-high nitong 26 puntos dagdag pa ang 1 rebound at 7 assists upang tulungan ang Phoenix Fuel Masters sa unang panalo sa pagdungis sa NLEX Road Warriors, 111-97, sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup Sabado sa PhilSports Arena.

Isang jumper ni Tio sa natitirang tatlong minuto ang bumasag sa 87 na pagtatabla bago sinandigan ng Fuel Masters sa pagbuhos ng 23-11 bomba tungo na sa pag-angkin sa una nitong panalo matapos ang tatlong laro.

“It is the confidence given to me by my coach. Coach Topex (Robinson) let’s me play my game,” sabi ni Tio.

Tumulong kay Tio sina Javee Mocon na may 23 puntos, 9 rebounds at 6 assists, gayundin ang import na si Caleb Wesson na may 22 puntos, 21 rebounds, 7 assists, 1 steal at 1 block.

“I gave it to our guys, they stayed together, the guys wanted to slug it out,” sabi naman ni Phoenix coach Topex Robinson.

Nalasap naman ng Road Warriors ang una nitong kabiguan sa loob ng tatlong laro at nagdismaya sa pagbabalik bilang coach ni Frankie sa liga. (Lito Oredo)