Sey mo Chiz? Heart sa Paris na titira

Kinumpirma ni Heart Evangelista na nakabili na siya ng apartment sa Paris. Kaya ang ibig sabihin nito ay mamamalagi muna roon si Heart dahil sunud-sunod ang kanyang trabaho bilang isang fashion influencer ng ilang mga sikat na designer.

Wise decision nga ito for Heart dahil hindi na siya mapapagod sa mahabang biyahe from Manila to Paris. Malaki rin ang matitipid niya sa pagkuha ng sariling matitirhan doon.

“I just got myself an apartment. I do not really plan to buy anything else because I have all of my nice furniture and I want it to be very, very nice. I am saving up for that,” sey ni Heart na muling rumampa sa Paris Fashion Week.

Nabanggit din ni Heart na baka mag-stay muna siya ng matagal sa Paris dahil gusto niyang tumutok sa kanyang mga ginagawa ngayon na may kinalaman sa fashion. Bukod kasi sa pag-attend ng mga fashion show, may sariling brand na rin si Heart na kailangan niyang alagaan.

Natuwa naman din si Heart na marami ang nakapanood ng cameo appearance niya sa reality show na Bling Empire Season 3. Binigyan siya ng bonggang Filipino themed party ni Kane Lim, isa sa mga rich Asian-Americans na napapanood sa show.

Para sa mga fan na makaka-miss kay Heart, mapapanood sa Netflix ang huling pinagbidahan niyang teleserye na I Left My Heart In Sorsogon simula sa October 14. Sa top-rating teleserye ay kasama ni Heart sina Paolo Contis at Richard Yap. (Ruel Mendoza)