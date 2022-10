QCD1 Rep. Arjo Atayde naki-sapi sa Nacionalista Party

NAG-oathtaking ang Quezon City District 1 (QCD1) Representative na si Arjo Atayde bilang miyembro ng Nacionalista Party (NP) kung saan nanumpa siya kay House Senior Deputy Majority Leader, NP member, at Ilocos Norte District 1 Representative na si Sandro Marcos.

Ang NP ay ang pinaka-matandang political party sa Pilipinas at Timog-Silangang Asya at ito din ang pangunahing political party sa administrasyon nina Pangulong Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña (1935-1946), Pangulong Ramon Magsaysay at Carlos P. Garcia (1953-1961), at Pangulong Ferdinand Marcos Sr. (1965-1972).

Tumakbo si Atayde bilang independent sa nakaraang eleksyon nuong Mayo sa suporta ng Quezon City Mayor na si Joy Belmonte. 100 araw na siyang nakaupo at nakapagsulat na siya ng limang panukalang batas matapos siyang manalo ng landslide sa Congressional race sa QCD1 kung saan 66.85% ang nakuha niyang boto.

Present sa oathtaking ni Atayde ang kanyang mga magulang – ang negosyanteng si Art Atayde at ang premyadong aktres na si Sylvia Sanchez – at pati na rin ang kapwang miyembro ng NP na sina Senator Mark Villar at Deputy Speaker Camille Villar-Genuino.