Piolo Pascual ‘mahal’ si Lovi Poe

Mukhang iba ang naging epekto ng “Flower of Evil” kay Piolo Pascual sa mga teleserye na ginawa na niya. At iba rin ang naging epekto sa kanya na maka-trabaho at maging leading lady sa unang pagkakataon ang actress na si Lovi Poe.

Sa pagtatapos nga ng Pinoy adaptation ng Korean drama na Flower of Evil, tila may pa-tribute si Piolo na ipinost sa kanyang Instagram account para kay Lovi.

Ayon kay Piolo, mako-consider raw niya ang makatrabaho ang actress na isa sa highlight ng kanyang career. Tinawag niya rin itong isang brilliant actress.

“One of the highlights of my career is getting to work with my Mahal… I enjoyed the journey though at times bittersweet… You stood by me and held on to our love @lovipoe.

“You are an amazing person and a very sensitive and brilliant actress… can’t wait for our next story… thank you so much for all that you gave… Daniel signing off.”

Maria Ozawa, Jose Sarasola tuloy ang chikahan

Kahit break na sina Chef Jose Sarasola at Maria Ozawa, masasabi niya na nanatili pa rin naman daw silang magkaibigan at may komunikasyon pa rin.

“We’re good, we’re friends,” sey ni Chef Jose.

“I think, the best take away from break-up is being friends pa rin. Hindi naman messy break-up and hindi naman kami nag-unfollow sa IG, nag-blocked sa Facebook. We’re still good.

“It’s just really the pandemic that took us apart, so there’s no bad blood naman and we’re still friends up to this day naman. She’s in Japan kaya hindi rin naman talaga kami nagkikita.”

In general, okay naman daw siya at naka-focus lang daw siya sa trabaho niya at sa career niya sa GMA.

“I’m good, I’m really focused with my work and my career here in GMA which is good and keeping me busy. I still have my restaurant sa BF Homes Paranaque. It’s really keeping busy lang talaga.”

At bongga nga si Jose dahil silang dalawa ni Iya Villania ay tuloy-tuloy lang at umabot na sa season 4 ang kanilang cooking show every Friday at 11:20 AM sa GMA-7, ang Ajinomot’s “Eat Well, Live Well, Stay Well.”