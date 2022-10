Pinoy designer umeksena sa London runway

Sipag at galing ang puhunan ng Pinoy fashion designer na si John Herrera, na unti-unting nakikilala na sa fashion circle sa London.

Na-feature nga ang ilang creation ni John sa Christian Dior runway, Spring 2023 ready to wear collection.

Kasama sa ensemble ng isang model ang khaki skirt ni John.

Nakabalandra rin ang white dress na gawa ni John, na ginamit ni Heart sa Lifestyle Asia Magazine pictorial, na makikita sa Instagram ni John.

Makikita rin ang dalawang nabanggit na creation niya na ang isa ay sa Christian Dior fashion runway.

“I see what you did there. Mine’s from February of this year. #dior!” sabi ni John.

Bago mag-pandemya ay isa si John sa mga kilalang fashion designer sa Pilipinas na paborito nina Regine Velasquez, Vicki Belo.

Sa London na nakatira si John dahil kasal siya sa isang Briton, via same sex marriage. (Rey Pumaloy)