Liza Dino naka-jackpot kay Jung Hae-in

Sana all may selfie kay Jung Hae-in!

Dami ngang nainggit kay Liza Dino-Seguerra na nasa Sout Korea ngayon, para dumalo sa Busan International Film Festival (BIFF).

Makikita nga sa Facebook ni Liza ang photo nila ng Korean actor na bumida sa mga TV series na Snowdrop, Something in the Rain, One Spring Night, While You Were Sleeping, A Piece of Your Mind.

“Jung Hae-in at the Marie Claire Asia Star Awards. He took my phone and said, ‘Let me take our selfie.”

“Aww, super nice niya!” sabi ni Liza.

Mababasa nga ang mga comment sa FB post na `yon ni Liza, na inggit much sila rito, at bet nilang makasama ang Korean actor. (Rb Sermino)