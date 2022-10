‘Lampas Langit’ pasok sa Manhattan Int’l Film Fest

Official Philippine entry sa International Film Festival Manhattan sa New York ang psychological erotic thriller ng Vivamax na Lampas Langit na dinirek ni Jeffrey Hidalgo.

Ang naturang pelikula na may English title na Beyond Heaven ay nai-submit ni Hidalgo sa nasabing festival noong September 15 pa.

“I got an e-mail from the festival last September 24 with the good news that Lampas Langi’ is an entry. I will know on October 13, the opening ceremonies and awards night, which categories we will be nominated in,” sey ng former member ng Smokey Mountain.

Mula sa panulat ni Raquel Villavicencio, ang Lampas Langit ay four-character ensemble film na binubuo nina Ricky Davao, Christine Bermas, Chloe Jenna at Baron Geisler. Naging kontrobersyal ang pelikula dahil sa ginawang frontal nudity ni Baron.

Sey ni Direk Jeffrey: “I really like dark materials, something that will make you think. I guess this material is really an acting vehicle for all the cast members.”

The Filipino night and screening of Lampas Langit (Beyond Heaven) at the IFFM will be on October 15.

Sa IFFM kunsaan nanalo si Janice de Belen ng best actress award last year para sa pelikulang Sugat sa Dugo (Wounded Blood).

Pero bago tumungo ng NYC si Direk Jeffrey, una muna itong pupinya sa Chicago para sa makibahagi sa Chicago Marathon on October 9.

Sa pagbalik daw niya sa Pilipinas on October 21, sana ay may bago na siyang masimulan na pelikula. (Ruel Mendoza)