Lady tulak, dyowa swak sa buy bust

Kulong ang umano’y mag-live in partner na tulak ng iligal na droga, matapos silang maaresto sa ikinasang buy bust operation kung saan nakuhanan sila ng P340 halaga ng shabu at baril sa Navotas City kamakalawa.

Sa repot kay PCol. Dexter Ollaging, hepe ng Navotas Police, kinilala ang nasakoteng pusher na sina Marlon Simeon, 42 at Aidalyn Liamson alyas ‘Tambok,’ 43, kapwa taga-Barangay Tangos, North ng nasabing lungsod.

Nakumpiska sa kanila ang nasa 50 gramo ng `bato’ na nagkakahalagang P340,000 at isang cal. 45 pistol at magazine na may na bala.

Kwento ni Col Ollaging, alas-10:45 ng gabi, nagkasa sila ng buy bust operation sa Badeo 5, Barangay San Roque. Isa sa mga parak ang nagpanggap na buyer at umiskor ng P500 halaga ng shabu sa mag-live in.

Matapos ang abutan, doon na dinamba ang dalawa saka dinala sa presinto at kinasuhan. (Orly Barcala)