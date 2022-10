Kylie pinangiti mga may bingot

Binisita ng aktres at beauty queen na si Kylie Verzosa ang isang charity facility para sa mga batang may cleft palate o bingot bilang pakikiisa sa World Smile Day nitong Oktubre 7.

Nagpakita siya ng suporta sa layunin ng Smile Train na kumakalinga at gumagamot sa mga batang may bingot upang magbigay ng ngiti sa mga ito.

Mahilig pala sa mga bata si Kylie at nagtrabaho na noon bilang preschool teacher.

“I super love kids. Working as a preschool teacher before everything, working with kids brings me so much joy and energy,” caption ni Kylie sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

“Every three minutes a baby is born with a cleft. Children with untreated clefts face physical difficulties eating, breathing, hearing and speaking. Cleft treatment alleviates many of these challenges, ultimately enabling them to thrive.

“I am proud to support the world’s largest cleft-focused organization, Smile Train!” say pa ni Kylie.

Batid ni Kylie na tampulan ng tukso ang mga may bingot. Kaya ang malunasan agad ang kanilang kondisyon habang bata pa ang asam niya.

Kitang karga-karga at niyayakap ng aktres ang ilan sa mga batang naroon sa pasilidad na umaasa ng tulong para sila ay gumaling.

Kahit papaano, ang kanyang pagbisita ay nagbigay ng ngiti at sigla sa mga batang naroroon maging sa kanilang mga ina.

Bukod sa pagmomodelo, busy din si Kylie sa upcoming movie niya na “Baby Boy, Baby Girl” together with Marco Gumabao. (Batuts Lopez)