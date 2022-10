Kathryn ginawang photog: Joshua simpleng walwalan ang b-day party

Base sa post ni Joshua Garcia, sapat na sa kanya ang mga kaibigan para makumpleto ang kanyang 24th birthday.

Walang umaapaw na buffet food, wala ring dance club vibe na may maangas na house music, kundi simpleng “walwalan” lang ang naganap na birthday party ni Joshua.

Makikita rin ang kani-kanilang mga wine glasses na may slice of lemon.

Nasa larawan ang mga celebrity friends ni Joshua tulad nina Daniel Padilla, Zanjoe Marudo, Kyle Echarri, Daniel Miranda. Nasa isang photo rin sina Sofia Andres, Ria Atayde.

Wala man sa larawan si Kathryn Bernardo, pero kasama rin siya sa party.

Solenn bet magka-abs habang buntis

Nagsi-set ngayon ng trend sa mga buntis sina Iza Calzado, Solenn Heussaff dahil sa paandar nilang “preggy work out” routine, na binabahagi nila sa Instagram.

Naunang naglabas ng work-out video si Iza na ngayon ay ilang buwang buntis. Makikitang nagtutulak ng metal platform ang actress at nagtaas-baba ng dalawang dumble.

Si Solenn ay malala ang work out, na nag-treadmill at chest work out.

At ang malala pa, nag-abs program rin sila.

Parang gusto ni Solenn na magkaroon ng abs habang buntis ito.

Pero makikitang nakabukaka palagi si Solenn at ingat na ingat maapektuhan ang kanyang ipinagbubuntis.

“Getting that work out in! To those who may ask, always ask your doctor first. As for myself, I have always worked out hard pre pregnancy and maintain my work outs. I don’t shock my body and make sure with my trainer that all exercises we do are post partum safe. See you soon baby girl,” sabi ni Solenn.

META: Ibang-iba ang pagbubuntis ni Solenn Heussaff ngayon. Sa una kasi ay bed ridden siya, at ngayon naman ay panay ang work out niya, para mas maging strong daw siya.

Gerald wagas ang pag-ibig kay Julia

Relationship goal ng mga hopeless sina Julia Barretto, Gerald Anderson, na nagliwaliw nga sa Singapore.

Sabi ni Julia, “A morning at the aquarium, an afternoon at the gin distillery and an evening at the circuit F1.”

Makikita sa mga larawan ang matamis na pagi-ibigan ng dalawa. Magkayakap sa malaking aquarium.

Makikita ngang wagas ang pagmamahal ni Gerald kay Julia. Kahit ang mga netizen ay kumbinsidong solid ang relasyon ng JuRald.