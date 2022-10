Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 9, 2022/Linggo / San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite

R01 – 6 Favorite Speed, 1 Kumander, 9 Grand Majesty, Entry No. 2

R02 – 5 Joyous Solution, 2 Darna, 3 Rap Bell, 1 Super Master

R03 – 9 Mommy Zen, 12 Meteora, 13 Cash Is King, 2 French Leather

R04 – 4 Weather Lang, 3 Kid Baloloy, Entry No. 2, 6 Critical Moments

R05 – 2 Stayinthemoment, 6 Big Bertha, 3 Tocque Bell, Entry No. 8

R06 – 9 Hunky Dory, 1 Sapin Sapin, 7 Gee’s Favorite, 5 Destiny

R07 – 14 Captain Sully, 4 Moves Like Jagger, 7 Raxa Bago, 12 Chesapeake Bay

R08 – 2 Reesy Baby, 4 Love N Kisses, 3 Aliassime

R09 – 7 VictoriousPrincess, 4 Papa Ohh Mamaw, 6 Mythic Layla, 1 Innocare

R10 – 5 Jambo, 6 Che Che, 1 Action Rules

R11 – 7 Gomezian, 4 Nuclear Bomb, 5 Gusto Mucho, Entry No. 2

R12 – Entry No. 1, Entry No. 9, Entry No. 5, 11 Tears Of Joy

Solo Pick: Gomezian

Longshot: Mommy Zen, Captain Sully