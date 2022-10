Juday takot pa sa face to face b-day party

Ang ibang mga celebrities nagpapa-party na kasama ang kanilang mga kaibigan at kaanak, pero sa selebrasyon nina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, hindi pa rin nagawa ng buo nilang pamilya ang magkaroon ng face to face party.

Sa ibinahaging mga larawan at message caption ni Juday sa kanyang Instagram mababasa at makikita ang ilang mga larawan na kuha sa 12th birthday celebration ng anak nilang si Lucho.

Gaya nang nakaraang dalawang taong pandemya nagkasya na lang ang pamilya ng Agoncillo sa isang virtual celebration.

Tanging sina Juday, Ryan, Yohan, Lucho at Luna ang makikita sa larawan na may physical party. Sa ilang mga photos masisilip ang mga kaibigan, ka-klase at iba pang malapit sa buong pamilya sa screen para sa virtual party.

Walang nilinaw na rason si Juday kung bakit pinagdamutan nila ng physical o face to face birthday celebration si Lucho gayong sunud-sunod ang tagumpay nito sa larangan ng soccer, nang manalo abroad ng kanilang grupo. (Rey Pumaloy)